Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

Çin'de sosyal medyada yayınladığı videolarla geniş kitlelerce tanınan bir erkek fenomen, makyajsız gerçek halini paylaştı. Fenomenin gerçek halinin bambaşka olduğu görüldü.

  • Çinli bir sosyal medya fenomeni makyajsız ve doğal halini takipçileriyle paylaştı.
  • Fenomenin makyajsız hali ile videolardaki imajı arasında belirgin bir fark olduğu gözlemlendi.
  • Paylaşım sosyal medyada viral oldu ve binlerce yorum aldı.
  • Bu durum internet üzerindeki görüntülerin gerçeklikle ilişkisini tartışmaya açtı.

Çin'de sosyal medya dünyasının tanınan erkek fenomenlerinden biri, son paylaşımıyla geniş yankı uyandırdı. Genellikle videolarında özenli makyajı ve dikkat çekici görünümüyle tanınan fenomen, bu kez makyajsız ve doğal halini takipçileriyle paylaştı.

FENOMENİN GERÇEK HALİ BAMBAŞKA

Fenomenin yayımladığı makyajsız görüntüsü, takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı. Videolardaki imajıyla makyajsız hali arasında oldukça belirgin bir fark olduğu gözlemlenirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce yorum aldı. Bu durum, internet üzerindeki görüntülerin gerçeklikle olan ilişkisini bir kez daha tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
