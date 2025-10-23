Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

Çin'de sosyal medya dünyasının tanınan erkek fenomenlerinden biri, son paylaşımıyla geniş yankı uyandırdı. Genellikle videolarında özenli makyajı ve dikkat çekici görünümüyle tanınan fenomen, bu kez makyajsız ve doğal halini takipçileriyle paylaştı.

FENOMENİN GERÇEK HALİ BAMBAŞKA

Fenomenin yayımladığı makyajsız görüntüsü, takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı. Videolardaki imajıyla makyajsız hali arasında oldukça belirgin bir fark olduğu gözlemlenirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce yorum aldı. Bu durum, internet üzerindeki görüntülerin gerçeklikle olan ilişkisini bir kez daha tartışmaya açtı.