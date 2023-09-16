Hatay'da bulunan Cihangir Kebap'ta 'Sıra Gecesi' düzenlendi. Vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Adana'nın meşhur lezzetlerini Hatay'ın İskenderun ilçesinde ki şubesinde buluşturan Cihangir Kebap, 'Sıra Gecesi' düzenledi. Gecede vatandaşlar keyifli saatler geçirirken kimi türkülere eşlik etti, kimiyse davul zurna ile oynadı.

Geceyle ilgili açıklamada bulunan Cihangir Korkmaz, "Hayalimizde hep bir sıra gecesi yapmak vardı. Bugün bunu gerçekleştirdik. Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bütün İskenderun halkını davet ettik. Çok güzel bir katılım oldu, insanlar keyifli vakit geçirdi. İnşallah daha güzel etkinlikler yapacağız" dedi. - HATAY