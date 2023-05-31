Çermik'te 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu etkinliği

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu etkinlik programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Coşkun, İlçe Müftüsü Burhan Kzılarslan, kurum amirleri, müftülük personeli, din görevlileri, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu etkinlik programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Coşkun, İlçe Müftüsü Burhan Kzılarslan, kurum amirleri, müftülük personeli, din görevlileri, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, 4-6 yaş Kur'an kursularının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Akabinde minik öğrenciler tarafından okunan sureler, dualar ve ilahilerin yanı sıra, hazırlanan skeç, İstiklal Marşı ve semazen gösterileri veliler ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Program, madalya takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR