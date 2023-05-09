Çerkezköy Belediyesi Ücretsiz Çanakkale Şehitliği Gezileri Düzenliyor

Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenecek ücretsiz Çanakkale Şehitliği gezileri, 17 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Çerkezköy Belediyesi'nin 'Çerkezköy Tarihi ile Buluşmaya Devam Ediyor' sloganı ile düzenlediği Çanakkale Şehitliği gezileri, 17 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Çanakkale Gezileri ile ilgili bilgi veren Başkan Akay, şunları kaydetti:

"Tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve 250 bin vatan evladının şehit olduğu tarihi yarımadayı, Çerkezköy'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın görmesini, bu eşsiz zaferin nasıl kazanıldığını idrak etmesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Mehmetçiklerimizin hangi şartlar altında düşmana 'Dur' dediğini, Türk askerinin Çanakkale'yi nasıl geçilmez yaptığını yerinde görmek için pandemiden önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çanakkale gezileri düzenliyoruz.

İlk etapta haftanın 3 günü tarihi yarımadaya düzenleyeceğimiz gezilerimize 17 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 06.00'da başlatacağız. 11 Haziran Pazar gününe kadar her hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günü; günübirlik olarak düzenleyeceğimiz gezilerimiz sabah saat 06.00'da Kent Park, saat 06.10'da Kızılpınar eski Belediye Binası önü ve saat 06.15'te ise Veliköy eski Belediye Binası önünden başlayacaktır. Çanakkale Şehitliği ve tarihi yarımada gezisinin rehber eşliğinde tamamlanmasının ardından akşam 17.30 sularında otobüslerimiz Çanakkale'den hareket edecek ve akşam geç saatlerde vatandaşlarımız ilçemize döneceklerdir."

HALK MASALARINA KAYITLAR BAŞLADI

Gezilerin ücretsiz olduğunu ve geziye katılmak isteyen vatandaşların bugünden itibaren nüfus cüzdanları ile birlikte Çerkezköy Belediyesi Halk Masalarına başvurmaları gerektiğini belirten Akay, Çanakkale Şehitliği gezilerine katılan vatandaşlara yolda ücretsiz kumanyalarının da dağıtılacağını bildirdi.