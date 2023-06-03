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Çay bahçesine giren ayı büyüklüğü ile herkesi şaşırttı

Yaşam Haberleri

Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giren ayı büyüklüğü ile herkesi şaşırttı. Olay, Pazar ilçesine bağlı Sulak Köyü'nde meydana geldi. Kış uykusundan uyandıktan sonra yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmak için köy merkezine kadar inmeye başladı. Köy merkezine kadar inen ayı çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren ayının boyutunu gören bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile o anları anbean kaydetti. Köyde bulunan vatandaşlar ayılardan dolayı çay bahçelerine girmeye korkarken bir an önce ayılarla ilgili sorunun çözülmesini bekliyor.

Çay bahçesine giren ayı böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giren ayı büyüklüğü ile herkesi şaşırttı.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Sulak Köyü'nde meydana geldi. Kış uykusundan uyandıktan sonra yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmak için köy merkezine kadar inmeye başladı. Köy merkezine kadar inen ayı çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren ayının boyutunu gören bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile o anları anbean kaydetti. Köyde bulunan vatandaşlar ayılardan dolayı çay bahçelerine girmeye korkarken bir an önce ayılarla ilgili sorunun çözülmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Yaşam

Rize Çay Yaşam Haberler

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