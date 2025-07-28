Çatalca'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Kayıp, Bir Ölü

ÇATALCA'da serinlemek için denize giren Mehmet Aydoğdu (28) boğularak hayatını kaybetti. Kuzeni Mustafa Aydoğdu'ya ise henüz ulaşılamadı.

Olay, 27 Temmuz saat 16.30 sıralarında Çatalca Fatih Mahallesi Küçük Malatra Koyu'nda meydana geldi. Kamp yapmak için bölgeye gelen üç arkadaştan Mehmet Aydoğdu ve kuzeni Mustafa Aydoğdu denize girdi. İki kuzen kısa süre sonra gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Aydoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Habipler Mezarlığı'na defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kuzeni Mustafa Aydoğdu'ya ise henüz ulaşılamadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Mehmet Aydoğdu'nun 1,5 yaşında bir kızı ve 30 günlük bir oğlu olduğu öğrenildi.