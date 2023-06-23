Çarşamba'da Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri Başlıyor

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri, 24 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Şenlikler kapsamında Elif Buse Doğan konseri ve Eypio rap müzik konseri yer alacak. Ayrıca Geleneksel Rahvan At Yarışları da yapılacak.