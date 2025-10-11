Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Katar merkezli haber kanalı El Cezire'nin Londra stüdyosunda canlı yayın sırasında beklenmedik anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA STDÜYOYA FARE GİRDİ

Haber bülteni devam ederken stüdyoya aniden bir fare girdi. Fare, masanın üzerine doğru hızla ilerleyince, haberi sunan spiker büyük bir korkuya kapılarak masadan hızla uzaklaştı ve kaçtı.

Spiker, kısa bir süre sonra stüdyoya geri dönerek görevine devam etti. Bu ilginç anlar canlı yayında kameralara yansıdı.