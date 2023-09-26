Çankırı'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Eskiahır köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına aldı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ÇANKIRI