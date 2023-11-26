Çankırı'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu
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Çankırı'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Kızılırmak ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatı parçaları iki araca zarar verdi.
Çankırı'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren soğuk hava ile fırtına etkili oldu.
Kızılırmak ilçesinde fırtına, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarından birinin çatısını yerinden söktü.
Çatı parçalarının savrulduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği iki araç hasar gördü.
Kaynak: AA / Yaşam