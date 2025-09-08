Canik'te 2 Bin 100 Öğrenciye Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtıldı

SAMSUN Canik Belediyesi 'Çanta ve Kırtasiye Seti Desteği Programı' nedeniyle ilçede ilkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 2 bin 100 öğrencinin tamamına çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Canik Kocatepe İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda birinci sınıfa başlayan öğrenciler çantalarını ve kırtasiye setlerini teslim aldı. İlçe genelinde de ilkokula başlayan yaklaşık 2 bin 100 birinci sınıf öğrencisi de çantalarını ve kırtasiye setlerini aldı. Programda Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Kocatepe İlkokulu Müdürü Hüseyin Çavuşoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

GELECEK ONLAR VE GELECEKLER

Programın açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gelecek onlar ve gelecekler. Bunun bilincindeyiz. Şairin de dediği gibi, şehirleri inşa ederken, nesilleri ihya etmek durumundayız. İhya etmezsek bizim inşa ettiğimiz şehirleri ihmal ettiğimiz o gençler imha ederler. Gerçekten çok değerli, çok önemli bir söz. Biz de bu şiarla şehirleri inşa ederken gençliği de ihya etmeyi bir vazife ve görev bildik. 6 yıldır gençlik bizim ilk gündemimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle bu yıl da aile yılı olması vesilesiyle biz gençlik, kadın dedik, aile dedik. Bu bağlamda bizler özellikle eğitimle ilgili Canik'te yapılacak ne varsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nüzle ve ekip arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek çocuklarımıza yönelik onların yetişmesi için her alanda milli manevi ve milli alanda her alanda onlara ufuk açmaya eğitimlerinin niteliğini artırmaya gayret sarf etmekteyizö dedi.

İlçede eğitime başlayan yaklaşık 2 bin 100 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti verdiklerini belirten Sandıkçı, "İhtiyaç sahibi olan ailelere destek olan belediyemiz var. Ama tamamına, sıralarına teslim etmek kaydıyla yapılan uygulama olarak bir ilktir. Dolayısıyla yaklaşık 2 bin 100'e yakın öğrencimiz bu sene Canik'te birinci sınıfa başladı ve biz onların tüm kırtasiye setlerini çantasından silgisine varıncaya kadar A4 kağıdından sulu boyasına nelere ihtiyaçları varsa tamamı şu an sıralarında hazır ve onlarla buluştularö diye konuştu.

Konuşmaların ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve Kocatepe İlkokulu Müdürü Hüseyin Çavuşoğlu, birinci sınıfa başlayan öğrencilere çantalarını ve kırtasiye setlerini verdi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun