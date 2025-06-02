Çanakkale'nin Kalpli Gölü Dronla Görüntülendi

Çanakkale'nin Kalpli Gölü Dronla Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yer alan ve yılın belirli dönemlerinde pembeye bürünen Kalpli Göl, dronla havadan görüntülendi. Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan bu göl, dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak biliniyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dronla havadan görüntülendi.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise mayıs ayının sonlarında pembe renge bürünen göl, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Partinin kritik ismi evinin tuvaletinde kendini vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.