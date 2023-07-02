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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 39. Priapos Deniz Festivali düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 39. Priapos Deniz Festivali düzenlendi

Yaşam Haberleri

Karabiga Limanı'nda düzenlenen festivalde yüzme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 39. Priapos Deniz Festivali düzenlendi.

Karabiga Limanı'nda düzenlenen festivale AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yüzme ve yağlı direk yarışmalarının yapıldığı festivalde eğlenceli dakikalar yaşandı. Festivalde daha sonra yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

39. Priapos Deniz Festivali, limanda düzenlenecek konserlerle sona erecek.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Yaşam

Milletvekili Ayhan Gider Çanakkale Yaşam Haberler

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