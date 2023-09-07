Çanakkale'de orman yangınına helikopter ve uçaklarla müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter ve 4 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

- Yangına 2 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesi Nusratlı rampası mevkiinde saat 14.26 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 9 arazöz ve 74 personelle orman yangınını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.