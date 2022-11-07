Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların yuvası kazıldı, ortaya çıkan manzara muazzam

Bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada karıncaların yuvasını ortaya çıkarmak için artık karınca yaşamayan bir yuvada kazı yapıldı. Ortaya çıkan mimari başta bilim insanları olmak üzere herkesi hayranlık içerisinde bıraktı.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya ait görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çalışkanlıklarıyla ünlü karıncaların artık yaşamadığı bir yuvaya 10 ton çimento boşaltıldı. Çimentonun etkisini göstermesinin ardından ise kazı başlatıldı.

ORTAYA ÇIKAN MANZARA HAYRAN BIRAKTI

Bilim insanlarının işlemi tamamlamasının ardından ortaya çıkan manzara ise herkesi hayranlık içerisinde bıraktı. Müthiş bir düzende çalıştıkları görülen karıncaların harika bir mimari ortaya çıkardığı görüldü.