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Çakmak gazı çeken çocuk toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Ankara'da çakmak gazı çektiği iddia edilen 13 yaşındaki çocuğun cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenecek.

Çakmak gazı çektiği ileri sürülen 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi

ANKARA - Ankara'da çakmak gazı çektiği için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki Osman Can Ç., Mamak Ortaköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Çakmak gazı çektiği için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki Osman Can Ç.'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ortaköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Osman Can Ç.'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Osman Can Ç.'nin kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu'nun raporundan sonra belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Yaşam

Adli Tıp Kurumu Osman Can Ankara Yaşam Haberler

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