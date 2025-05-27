Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği Terk Edilen Hayvanlara Ev Sahipliği Yapıyor

Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği Terk Edilen Hayvanlara Ev Sahipliği Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Her Eve Bir Pati Derneği tarafından kurulan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği', sokağa terk edilen kedi ve köpekleri sahiplendirmek için aileleri bekliyor. Hafta sonları gelen ziyaretçiler, hayvanları besleyip gezdirerek onlarla vakit geçirme fırsatı buluyor.

BURSA'da terk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde sahiplenilmeyi bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen barınakta sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğe bakılıyor. Tüm ihtiyaçları HEPAD tarafından karşılanan can dostları, kendilerini sahiplenecek kişileri bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor. 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde sokağa terk edilen hayvanları günübirlik sahiplenenler hem can dostlarını seviyor hem de stres atıyor.

'YURT DIŞINDAN BURAYA GELEREK MERAKLARINI GİDERİYORLAR'

Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yurt dışından da gelenler olduğunu söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, Barınağımızda sokağa terk edilen birçoğu cins olan çok sayıda kedi ve köpek bulunuyor. Hafta sonları buraya gelen aileler günübirlik olarak kedi ve köpekleri aldıkları tasmalarla gezdiriyorlar, yanlarında getirdikleri mamalarla besliyorlar. Yurt dışına yuvalandırmada yapıyoruz" dedi.

'BİR GÜNÜMÜ TERK EDİLEN HAYVANLARLA GEÇİRDİM'

Ziyaretçilerden Çiğdem Akyol, Hollanda'da yaşadığını belirterek, Burasını sürekli olarak sosyal medyada görüyordum. Gerçekten çok merak etmiştim. Bursa'daki akrabalarımı ziyarete geldim. Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni gelip, gezmek istedim. Burada hayvanları kendimiz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra burada çalan müzikler gerçekten ruhumuzu rahatlatıyor. Bir günümü terk edilen hayvanlara geçirdim. Çok mutlu oldum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.