Bursa'daki Athena konserine yangın engeli! Yarıda kesildi

Bursa'daki Athena konserine yangın engeli! Yarıda kesildi
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Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu konseri, kentteki orman yangını nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, "Bursa'daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın" ifadelerini kullandı. Ardından grup sahneden ayrıldı.

Bursa'daki orman yangını nedeniyle Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Athena Grubu konseri, yarıda kesildi.

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevler nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi.

ATHENA KONSERİ YARIDA KESİLDİ

Öte yandan orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu'nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi.

Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, "Bursa'daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın" ifadelerini kullandı. Ardından grup sahneden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

yangınla konser alanı arası 20 km ne alaka

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