Bursa'da traktör kazasında çiftçi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Yenişehir'e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel, köy dönüşü traktörünü şarampole devirdi. Ağır yaralanan Özel, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Mehmet Özel, Subaşı köyünde toprağa verilecek.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Subaşı köyünde meydana geldi. Yenişehir'e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.
Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa'ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti.
Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek - BURSA