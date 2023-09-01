Bursa'da Tır ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın ilçesine bağlı Durumtay Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.