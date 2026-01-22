Haberler

Bursa'da Kiralık Daireyi İncelemeye Giden Kişi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiralık daire bakarken balkondan düşen 44 yaşındaki Özgür Demirtaş hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

BURSA'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
