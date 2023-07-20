Bursa'da İznik Gölü'nde serinlemek için suya giren genç yaşamını yitirdi

İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi. İznik Gölü'nde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Adak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.