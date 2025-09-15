Bursa'da İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı

BURSA'da su borusuna girip toprağın altındaki giderde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki su borusundan gelen miyavlama sesini duyan ev sahibinin ihbarıyla, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hilti ile kaldırımdaki betonu delen itfaiye eri, kediye zarar vermemek için elleriyle toprağı kazıp giderdeki yavru kediye ulaştı. İtfaiye eri, kurtardığı yavru kediyi üzerindeki topraktan arınması için lavaboda yıkayıp, havluyla kuruladı.

2 saatlik çalışmayla kurtarılan yavru kedi, annesinin de olduğu sokağa bırakılırken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,