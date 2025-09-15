Haberler

Bursa'da İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da su borusuna girip mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye eri, kediye zarar vermemek için dikkatlice toprağı kazdı ve kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

BURSA'da su borusuna girip toprağın altındaki giderde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki su borusundan gelen miyavlama sesini duyan ev sahibinin ihbarıyla, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hilti ile kaldırımdaki betonu delen itfaiye eri, kediye zarar vermemek için elleriyle toprağı kazıp giderdeki yavru kediye ulaştı. İtfaiye eri, kurtardığı yavru kediyi üzerindeki topraktan arınması için lavaboda yıkayıp, havluyla kuruladı.

2 saatlik çalışmayla kurtarılan yavru kedi, annesinin de olduğu sokağa bırakılırken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Seyir halindeki araca kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.