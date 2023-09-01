Karacabey'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı. Sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Bursa'da feci kaza: 8 metre sürüklenen araç levha direğine çarptı

-Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

BURSA - Karacabey'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı. Sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre; kaza Çanakkale- Bursa karayolu üzeri Karacabey ilçesinde meydana geldi. Karacabey'den Bursa istikametine seyreden sürücü Ozan Bekdemir (26)'in sevk ve idaresindeki 34 AL 163 plakalı otomobil İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey çıkış bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Banket üzerinde 8 metre sürüklenen araç otoyol sonu çıkış levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Ozan Bekdemir araçta sıkıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre sürücü Ozan Bekdemir (26)'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.