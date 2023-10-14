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Bursa'da çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ortasarıbey Mahallesi'nde bir ağılda çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, tadilat amacıyla kaynak yapılan sırada saman balyalarının alev almasıyla başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak 44 hayvan telef oldu.