Bursa'da bir inşaat firmasına ait depoda yangın çıktı

İnşaat malzeme deposunda yangın

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesinde bir inşaat firmasına ait deposu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Plastik boruların bulunduğu malzemeler kullanılmaz hale gelirken, alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.