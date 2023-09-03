Bursa'da 17 Saatlik Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da 17 saatin sonunda kontrol altına alınan orman yangını için helikopterlerin bini indi biri kalktı. Gece boyunca aralıksız müdahale eden helikopterler, alevlere nokta atışı yaptı.

Bursa'da dün 16.00 sıralarında başlayan Mudanya'nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki yangın 17 saatin sonunda kontrol altına alındı. Karadan 132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangına, gece görüşlü helikopterler ise havadan müdahale etti. Nokta atışı alevlere müdahale eden helikopterlerden alevler ise böyle görüntülendi. - BURSA