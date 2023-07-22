Burhaniye'deki Çifte Minareli Camii İmece ile Yenilendi

Burhaniye ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çifte Minareli Camii, esnafların ve cemaatin katkılarıyla temizlendi. Caminin halıları yenilendi, kapısı ve perdeleri değişti. İmam Turhan Tonga, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çifte Minareli Camii, imece ile pırıl pırıl oldu. 23 yıllık caminin halıları yenilenirken, kapısı ve perdeleri de değişti.

Çifte Minareli Cami, esnafların ve cemaatin katkılarıyla temizlendi. Caminin eskiyen halıları yenilenirken, kapısı ve perdeleri değişirken, duvarlarına lambri çakıldı. Özellikle cuma günleri yoğun ilgi gören camide 4 adet de klima yer alıyor. Destek olan hayırseverlere teşekkür eden İmam Turhan Tonga, "Camimiz, mahalle halkının ve esnafımızın katkıları ile pırı pırıl oldu. Halılar ve perdeler yenilendi. Kapıyı değiştirdik. Duvarlara lambri çaktırdık. 4 adet de klimamız var. Onun için sıcak yaz günlerinde çok serin olmaktadır. Özellikle cuma günleri büyük ilgi görmektedir. Camimize katkıda bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR