Burdur'da Leylekler Baharla Birlikte Yarıköy'e Geldi

BURDUR merkeze bağlı Yarıköy'de baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.

Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkeze bağlı Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi ve içerisindeki aydınlatma direklerinde yerlerini aldı. Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile leylekleri görüntüledi. Besin açısından zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya göç edecek. Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlamalarıyla biliniyor.

