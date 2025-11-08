Haberler

Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk müziğinin iki güçlü sesi Bülent Ersoy ve Cengiz İmren, Günay Ankara sahnesinde buluşuyor. Diva'nın görkemli performansı ve Cengiz İmren'in duygusal yorumlarıyla müzikseverleri unutulmaz bir gece bekliyor.

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede! Bülent Ersoy'un görkemli performansı ve Cengiz İmren'in duygusal yorumlarıyla Günay Restaurant Ankara'da unutulmaz bir gece müzikseverleri bekliyor.

Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

TÜRK MÜZİĞİNİN DEVLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

Türk sanat müziğinin tartışmasız en güçlü isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, bu akşam Günay Ankara sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Sahne kostümleriyle olduğu kadar etkileyici yorumlarıyla da yıllardır adından söz ettiren Diva, sevenlerine müzikal bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Bu özel gecede sahneyi paylaşacağı isim ise arabesk müziğin duygusal sesi Cengiz İmren olacak. Yıllar boyunca seslendirdiği hit şarkılarla gönüllerde taht kuran İmren, etkileyici repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

İHTİŞAM VE MÜZİĞİN BÜYÜLÜ BULUŞMASI

Görkemli sahne şovları, eşsiz kostümler ve güçlü yorumlarla şekillenecek olan bu gece, sanatseverler için adeta bir müzik ziyafeti olacak. Günay Restaurant Ankara, bu akşam Türkiye'nin en özel müzik gecelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.