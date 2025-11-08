Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede! Bülent Ersoy'un görkemli performansı ve Cengiz İmren'in duygusal yorumlarıyla Günay Restaurant Ankara'da unutulmaz bir gece müzikseverleri bekliyor.

TÜRK MÜZİĞİNİN DEVLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

Türk sanat müziğinin tartışmasız en güçlü isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, bu akşam Günay Ankara sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Sahne kostümleriyle olduğu kadar etkileyici yorumlarıyla da yıllardır adından söz ettiren Diva, sevenlerine müzikal bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Bu özel gecede sahneyi paylaşacağı isim ise arabesk müziğin duygusal sesi Cengiz İmren olacak. Yıllar boyunca seslendirdiği hit şarkılarla gönüllerde taht kuran İmren, etkileyici repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

İHTİŞAM VE MÜZİĞİN BÜYÜLÜ BULUŞMASI

Görkemli sahne şovları, eşsiz kostümler ve güçlü yorumlarla şekillenecek olan bu gece, sanatseverler için adeta bir müzik ziyafeti olacak. Günay Restaurant Ankara, bu akşam Türkiye'nin en özel müzik gecelerinden birine ev sahipliği yapıyor.