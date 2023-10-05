Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kent Müzesi'ni ziyarete davet etti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, açılışını gerçekleştirdikleri Kent Müzesi'ne vatandaşları davet etti.

Başkan Erol yaptığı açıklamada, "Buharkent Belediyesi Kent Müzemizin 11 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz resmi açılış töreni ile birlikte değerli öğrencilerimiz, şehir dışı ve ilçe vatandaşlarımız ile birlikte, yaklaşık 800 misafiri ağırlamanın onurunu yaşadık. Müzemiz, ayrıca nişan, doğum günü kutlamaları ve özel toplantılar gibi etkinliklere ev sahipliği yapma fırsatı sundu.

Buharkent Belediyesi Kent Müzesi, unutulmaz hatıralarınızı sağlamak için burada. Sizleri müzemizi ziyaret etmeye ve bu hatıraları birlikte oluşturmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN