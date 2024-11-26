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Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi

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Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bozkurt işareti yapan çocuğu uyaran kişiye "Bırakın yapsın çocuk. Bozkurt siyasi partinin değil, Türk milletinin sembolüdür" diyerek uyarıda bulundu.

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen bir çocuk poz verirken bozkurt işareti yaptı. Çocuğu uyaran kişiye Kaya, "Bırakın yapsın çocuk, Türk'ün sembolüdür Bozkurt" sözleri ile tepki gösterdi. Kaya'nın yanıtının ardından bozkurt işareti ile yeniden poz verildi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıfatih erden:

evet TÜRK lerin dem'in peşinden giden chp lilerin değil...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Umarım içiniz den şöylemizsinizdir. Siyasete alet etmeden. O kadar inancınızı kaybettiniz ki insanların gözün de CHP zihniyeti olarak. Hep tiyatro hep tiyatro. Gülücükler bile yalan.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Fatih , sen bayağı şartlanmış bir kişisin . Oğlum sen önce senin tabirinle DEM lenen kişilerin sözde liderini , bebek katilini hapisten çıkarıp mecliste konuşturmaya çalışan kişilere horozlan sonra CHP ye gel . Sen bebek katiliyle DEMleniyorsun. ona buna çamur atacağına kendine bak .

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Adam olacak çocuk nasılda belli.

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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

CHP bu ülkenin milli güvenlik sorunudur.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ele değil, siz yüreklere dokunmayı beceremiyorsunuz, çünkü hep tepeden baktınız ve hala tepeden bakıyorsunuz...

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Haber YorumlarıHasan Demirtas:

senin konuşman gösteriş.asil zihniyetiniz o kurt u indirmeye çalışan genç gibi.ufak çocuğa helali hoş olsun.eli opulecek çocuk işte.

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Her zaman??????????

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