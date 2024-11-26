Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile fotoğraf çekilen bir çocuk poz verirken bozkurt işareti yaptı. Çocuğu uyaran kişiye Kaya, "Bırakın yapsın çocuk, Türk'ün sembolüdür Bozkurt" sözleri ile tepki gösterdi. Kaya'nın yanıtının ardından bozkurt işareti ile yeniden poz verildi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.