Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu etkinliği düzenlendi

Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu etkinliği Bozkır Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin okuduğu ilahiler, şiirler, sure ve dualar ile yapmış oldukları gösteriler büyük beğeni topladı.

Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. yıl ve yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Bozkır Belediyesi Düğün Salonundaki etkinlikte Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında öğrenim gören kreş öğrencilerinin okuduğu ilahiler, şiirler, sure ve dualar ile yapmış oldukları gösterileri büyük beğeni topladı.

Bozkır Bimder Yönetim Kurulu Mehmet Görür, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş çocukların Kur'an eğitimine büyük önem verdiğini belirtti.

Görür, Bozkır İlçe Müftülüğü ime yapılan çalışmalarla Dereiçi, Hamzalar ve Hisarlık'ta da kursların açılacağını söyledi.