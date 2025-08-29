Bozayı ve Yavruları Munzur Nehri'nde Serinledi

TUNCELİ'de bozayı ve 2 yavrusu, Munzur Nehri'ne girerek serinledi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'Milli Park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Milli Park; vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.Munzur Vadisi Milli Parkı'nda anne bozayı ile 2 yavrusu, Munzur Nehri'ne girdi. Akıntıya rağmen suda yüzen ayılar, uzun süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak gözden kayboldu. O anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Onur Sarıhan tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,