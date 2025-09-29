Haberler

Bozayı evin bahçesine girdi, zarar verdi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir bozayı, bahçeye girerek tellere zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'ın Kurıcaşile ilçesi Ovatekkeönü köyünde sahildeki bir evin bahçesine giren bozayı, tellere zarar verdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurucaşile ilçesi Ovaktekkeönü köyünde yaşayan Özcan Demirel'e ait tek katlı evin bahçesine, önceki gece bozayı girdi. Yiyecek bulmak için geldiği tahmin edilen bozayı bir süre bahçede gezdikten sonra, duvara tırmandı. Bahçe tellerini kırarak dışarı çıkan bozayı, sahil tarafına doğru giderek gözden kayboldu. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

