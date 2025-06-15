Bostancı Sahili'nde Denizde Kaybolan Genç Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Bostancı Sahili'nde Denizde Kaybolan Genç Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Kadıköy'deki Bostancı Sahili'nde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda Ceyhaner'in cansız bedenine ulaşıldı.

KADIKÖY'deki Bostancı Sahili'nde serinlemek için denize giren Uğurcan Ceyhaner'in(22) gözden kaybolması üzerine yanındaki arkadaşı durumu ihbar etti. Bölgede yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Ceyhaner'in cansız bedenine ulaştı.

Olay akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla birlikte sahile gelen Uğurcan Ceyhaner, denize girdi. Uğurcan Ceyhaner'in denizde kaybolduğunu fark eden arkadaşı, sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri geldi. Bölgede yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan dalgıçlar, Ceyhaner'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Uğurcan Ceyhaner'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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