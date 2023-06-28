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Boşluğa sıkışan koyun kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Tokat'ta iki evin arasında bulunan boşluğa sıkışan kurbanlık koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boşluğa sıkışan koyun kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ta iki evin arasında bulunan boşluğa sıkışan kurbanlık koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Çetin'e ait kurbanlık koyunu kesim alanına götürdüğü sırada sahibinden kaçtı. Kaçan koyun, iki müstakil evin arasında bulunan boşluğa girdi. Sahibinin tüm çabalarına rağmen koyun çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri boşluğa girip sıkışan koyunu boşluktan çıkardı. Koyun daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yaşam

İtfaiye Erbaa Tokat Yaşam Haberler

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