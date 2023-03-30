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Bolu okullar tatil mi? Bugün Bolu'da okullar yok mu?

Bolu okullar tatil mi? Bugün Bolu'da okullar yok mu?

Yaşam Haberleri

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Karadeniz bölgesindeki bir çok ilde hava durumu hayatı zorladı. Bolulu vatandaşlar Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da 30 Mart Perşembe kar tatili var mı merak ediyor.

Yoğun kar yağışı Karadeniz'deki birçok ili etkiledi. Peki Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da 30 Mart Perşembe kar tatili var mı? Detaylar haberimizde.

30 MART PERŞEMBE BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mart Perşembe Bolu hava durumu şu şekilde:

Bolu okullar tatil mi? Bugün Bolu'da okullar yok mu?

Bolu Valiliğinden henüz herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Bolu Yaşam Haberler

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