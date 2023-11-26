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Bolu Mengen'de Samanlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bolu'nun Mengen ilçesinde Hulusi A'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Beşler Mahallesi'nde Hulusi A'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mengen Belediyesi İtfaiyesi, Mengen Orman İşletmesi ve Mengen Özel İdare ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşam

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