Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tutdu

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'ndaki 4,5 hektar büyüklüğündeki göl, etkili olan soğuk havanın ardından tamamen buzla kaplandı. Göl çevresine tehlike uyarısı yapıldı.

BOLU'da eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi buz tuttu.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından buz tuttu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken 1217 metre rakımlı tabiat parkındaki 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Göl çevresine 'Göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
