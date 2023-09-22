Bolu'da dinamit yüklü kamyonette yangın çıktı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, dinamit yüklü kamyotin motor kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, dinamit yüklü kamyotin motor kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde sabah saatlerinde, Ankara istikametine seyreden Hüseyin M. yönetimindeki 06 BK 7387 plakalı dinamit yüklü kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, kamyoneti emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hızla bölgeye gelen itfaiyeciler, motordaki yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından kamyonet, çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam