Bodrum'da Kask Takmayan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı ve Kask Hediye Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polislerince yapılan uygulamada kask takmayan sürücülere ceza kesilip kask hediye edildi. Uygulama kapsamında 40 motosiklet durduruldu ve 20 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polislerince yapılan uygulamada kask takmayan sürücülere ceza kesilip kask hediye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi üzerinde motosikletlilere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada seyir halinde kask takmayan sürücüler durduruldu. Sürücülere önce cezai işlem uygulandı, ardından kask hediye edildi. Ekipler kaskı olmayan yolculara da kask hediye ederken, 40 motosikletin durdurulduğu uygulamada 20 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Öte yandan durdurulan tüm sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kaskınla Yol Ver Hayata' broşürleri dağıtıldı. - MUĞLA