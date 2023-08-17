Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde Yaralı Bukalemun Tedavi Altına Alındı

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi, yaralı bir bukalemunu tedavi etmek için harekete geçti. Bukalemunun tedavisi devam ederken, barınağa getirilen diğer yaralı hayvanların da tedavileri sürüyor.

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi, şimdi de yaralı bir bukalemunu misafir etti.

Ortakent Mahallesi Deniz Sokak'ta yaralı bir halde bulunan ve vatandaşlar tarafından Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine teslim edilen bukalemun tedavi altına alındı.

Barınak veterinerlerinden Kubilay Cici, "Vatandaşımızın yol kenarında bulduğu, yüzünde ve gözünde kanamalar olan bukalemunu hemen tedaviye alıp ilk muayenesini yaptık. Kanamanın gözünden kaynaklandığını tespit edip bölgeyi temizledik ve antibiyotik tedavisine başladık. Dişi olan bu Akdeniz bukalemunu bu bölgede çok yaygındır. Bukalemunun tedavisinin takibini yapıyoruz. 1 hafta daha tedaviye devam edip durumuna bakacağız" dedi.

Yetkililer tarafından bu hafta barınağa getirilen kanadına misina dolanmış martı, halsiz kumru yavrusu, pençesinde kırık olan şahin ve kabuğunda kırıklar olan kaplumbağanın da tedavisinin devam ettiği belirtildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar, muayene ve tedavilerinin ardından Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilecek. - MUĞLA