Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yüzen domuz görenleri şok etti. Yüzerek kıyıdan kıyıya geçen domuz cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyetenin gözbebeği Türkbükü açıklarında tatilciler tarafından denizde yüzen domuz görenleri hayrete düşürdü çevirdi. Deniz ortasından büyük bir cisim gören tatilciler cismin yanına gittiklerinde domuz olduğunu fark ettiler. Kıyıdan kıyıya yüzerek geçen domuz daha sonra kıyıya çıkarak gözden kayboldu.