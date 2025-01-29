Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti

Rapçi Blok3, sahne aldığı sırada hayranı fenalaşınca performansını yarıda keserek hayranının yardımına koştu.

Hayranını ekip arkadaşları ile birlikte seyircilerin arasından alarak sağlık ekibine götüren Hakan Aydın, bu davranışı ile dinleyenlerinin takdirini topladı.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumlu rap müzik şarkıcısıdır. Blok3 sahne adını kullanan müzisyenin gerçek ismi ise Hakan Aydın'dır.

Aslen Kocaelili olan şarkıcının Okey Okey ve Ciro isimli iki şarkısı viral olmuş, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.