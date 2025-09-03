Haberler

Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular
İstanbul bir çift, parkta uygunsuz davranışlarda bulunurken çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı. Olayın ardından sosyal medyada, benzer olayların artması nedeniyle "Bu olayları normalleştirmeyin" yorumları yapıldı.

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres İstanbul Florya'ydı. Bir parkta kaydedilen görüntü, iki gencin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyor.Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntü için "Bu olayları normalleştirmeyin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi

Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
