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Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

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Pendik'te elinde asa ve kitapla yalın ayak bir şekilde sokakta yürüyen şahıs bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken şahsın kim olduğu merak konusu oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, elinde bir asa ve kitapla yalın ayak bir şekilde sokaklarda yürüdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

"HZ. İSA GİBİ BİRİ GEZİYOR SEMTTE"

Görüntülerde şahsın kış günü sokakta yalın ayak yürümesi dikkat çekti. O esnada bulunduğu otomobilin içerisinde video kaydı alan vatandaş şaşkınlık içinde "Elinde değnekle Hz. İsa gibi biri geziyor semtte." diyerek durumu komik bir şekilde yorumladı. Videoya yorum yapan kullanıcılardan bazıları durumu gülerek karşılarken, bazıları ise merakla şahsın kim olduğunu ve ne amaçla bu şekilde yürüdüğünü sorguladı.

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Kolay para emukleme avına çıkmış. Biraz gecikmiş gerçi ama yıne de emek verip çalışmaktan çok daha kolay ve karlı bir yol.

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Haber YorumlarıZaky:

Kimden feyz aldi acaba??

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Baktı müslümanlık bunlarda işe yaramıyor birde bunu deneyelim demiş diye düşünüyorum .

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Haber Yorumlarıfour five:

Akp iktidari sayesinde

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yerli Isa...

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Haber YorumlarıDemir Acer:

kenini isa zanneden kafasi kirik biridir herhalde

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

buda enayi peşinde yarın binlerce makarnacı peşine takılır.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Fazla sürmez bır partının genel başkanı ordan da çumhurbaşkanı olur

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

ilginç

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