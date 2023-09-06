Bingöl'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BİNGÖL'de çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

İçmeler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarına yakın otluk alanda, akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 20 personel ile müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.