10 yaşındaki Ahmet Hamza, 30'dan fazla bin ve iki bin parçalık puzzle tamamladı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde Ahmet Hamza Talan (10), küçük yaşlardan beri puzzle tutkusu ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar 30 civarında bin ve iki bin parçalık puzzle tamamlayan Talan, hedefinin sergi açmak olduğunu söyledi.

Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Hamza Talan, bugüne kadar otuz civarında bin ve iki bin parçalık puzzle tamamladı. Talan, eserlerini destek olunması halinde sergilemeyi hedeflediğini söyledi. Puzzle yapmaya henüz 5 yaşındayken binlik setler ile başladığını belirten Ahmet Hamza, "Binlik bir puzzle'ı bazen bir haftada, bazen de bir ayda bitirebiliyorum. Yaptığım puzzlelardan tablolar oluşturdum, bazılarını yapıştırdık, bazılarını tablo haline getirdik. Amacım, sergi açarak eserlerimi herkesle paylaşmak" dedi.

Derslerini tamamladıktan sonra hemen puzzle başına geçtiğini söyleyen Ahmet Hamza, "Günde yaklaşık bir saat puzzle yapıyorum. Zorlandığım anlar olsa da hiç vazgeçmedim. Şu anda yapamayacağım puzzle yok. Puzzle yapmak hem çocuklar hem de yetişkinler için çok keyifli bir uğraş" diye konuştu.

Ahmet Hamza'nın annesi Neslihan Talan ise oğlunun bu hobisini aile olarak desteklediklerini vurgulayarak, "Telefon ve ekran bağımlılığından uzak durması için puzzle yapmaya yönlendirdik. Severek devam etti. Şu ana kadar yaklaşık otuz puzzle bitirdi. Bir kısmını evde saklıyoruz, bir kısmını sevdiklerimize hediye ettik. Tanıyanlar Ahmet Hamza'ya 'tam bir puzzle canavarı' diyor" ifadelerini kullandı.