Bilecik'te traktör şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana gelen kazada, traktör şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde traktörle şarampole devrilen sürücü yaralandı.
Karahasanlar köyünde tarlaya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ö. (75) idaresindeki 11 EL 579 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet Ö. yaralandı.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Özuğur - Yaşam